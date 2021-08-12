Отбывший дисквалификацию за ЭПО чемпион мира, каноист Коровашков решил вернуться в спорт

Пятикратный чемпион мира в гребле на каноэ Алексей Коровашков сообщил о возобновлении карьеры.

Спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 9 августа 2021 года истек его срок отстранения.

«Мне предложили хороший контракт, сейчас я готовлю документы. Да, я намерен вернуться в спорт, буду выступать за Владивосток. Больше месяца я готовился самостоятельно. Уведомление в РУСАДА», — цитирует Коровашкова ТАСС.

Из-за дисквалификации каноист пропустил Олимпиаду в Токио.