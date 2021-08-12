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Отбывший дисквалификацию за ЭПО чемпион мира, каноист Коровашков решил вернуться в спорт

16:20
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Пятикратный чемпион мира в гребле на каноэ Алексей Коровашков сообщил о возобновлении карьеры.

Спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 9 августа 2021 года истек его срок отстранения.

«Мне предложили хороший контракт, сейчас я готовлю документы. Да, я намерен вернуться в спорт, буду выступать за Владивосток. Больше месяца я готовился самостоятельно. Уведомление в РУСАДА», — цитирует Коровашкова ТАСС.

Из-за дисквалификации каноист пропустил Олимпиаду в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12115069

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Виктория Кравченко все материалы автора

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