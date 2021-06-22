Определен состав команды России по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду

Тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ определил состав команды на Олимпийские игры в Токио, сообщает ТАСС.

В олимпийскую заявку из 15 человек вошли Евгений Луканцов, Роман Аношкин, Максим Спесивцев, Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев, Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова, Анастасия Долгова и Варвара Баранова (все — байдарка), а также Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь, Олеся Ромасенко и Ирина Андреева (все — каноэ).

На Играх в Токио байдарочники и каноисты разыграют 12 комплектов наград. Соревнования пройдут с 2 по 7 августа.