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Определен состав команды России по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду

19:27
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Тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ определил состав команды на Олимпийские игры в Токио, сообщает ТАСС.

В олимпийскую заявку из 15 человек вошли Евгений Луканцов, Роман Аношкин, Максим Спесивцев, Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев, Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова, Анастасия Долгова и Варвара Баранова (все — байдарка), а также Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь, Олеся Ромасенко и Ирина Андреева (все — каноэ).

На Играх в Токио байдарочники и каноисты разыграют 12 комплектов наград. Соревнования пройдут с 2 по 7 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11719693

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