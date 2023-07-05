Олимпийский чемпион Постригай отправился на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву

Олимпийский чемпион, гребец-байдарочник Юрий Постригай собирается поставить рекорд России, проплыв на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву.

Спортсмен начал свой путь 2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и планирует завершить его 16-го числа в Парке Горького в Москве.

Постригай должен преодолеть около 1300 км. Отмечается, что для установления рекорда в день ему нужно грести до 100 км.

34-летний Постригай является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в дисциплине К-2 200 м.

Наблюдать перемещением спортсмена можно на его странице в ВК.