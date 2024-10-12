Олимпийский чемпион Постригай готов возглавить федерацию гребли на байдарках и каноэ

Олимпийский чемпион в гребле на байдарке Юрий Постригай выдвинул кандидатуру для участия в выборах президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которые состоятся 1 декабря, сообщает ТАСС.

Постригай выступил с предложением провести 26 октября круглый стол для обсуждения программы развития гребли и пригласил на него в том числе президента ВФГБК Евгения Архипова, который возглавляет организацию с 2008 года.