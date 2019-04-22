Олимпийский чемпион по гребле арестован за участие в протестах

Олимпийский чемпион-2012 по гребле на каноэ Этьенн Стотт был арестован за участие в акции протеста в Лондоне, сообщает BBC. Он был одним из 1065 протестующих против действий, ведущих к изменению климата. В настоящее время он отпущен на свободу.
- Я чувствую это важным, - сказал Стотт. - Я действительно напуган перспективами нашего общества и цивилизации. Ситуация чрезвычайная, и нам нужно это понять. Мы слепо идем к катастрофе, и необходимо свернуть с этого пути.
Стотт был в группе протестующих, которые сели на проезжей части на мосту Ватерлоо.
Протестующие требуют у правительства "рассказать правду о климатических изменениях", сократить выбросы углекислого газа к 2025 году и создать наблюдательный совет, который бы контролировал эти процессы.
Olympic gold medal-winning canoeist Etienne Stott says he "does not regret" his arrest at the climate change protests in London.– BBC Sport (@BBCSport) 22 апреля 2019 г.
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