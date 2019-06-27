Мужская сборная России победила в соревнованиях байдарок-четверок на Европейских играх

Российские спортсмены завоевали золото в байдарках-четверках на дистанции 500 м на Европейских играх, которые проходят в Минске.

Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов преодолели дистанцию за 1 минуту 32,376 секунды. Серебро завоевали немцы, бронза у словаков.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в столице Белоруссии с 21 июня по 1 июля.