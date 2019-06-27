Мужская сборная России победила в соревнованиях байдарок-четверок на Европейских играх

Российские спортсмены завоевали золото в байдарках-четверках на дистанции 500 м на Европейских играх, которые проходят в Минске.
Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов преодолели дистанцию за 1 минуту 32,376 секунды. Серебро завоевали немцы, бронза у словаков.
Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.
Европейские игры проходят в столице Белоруссии с 21 июня по 1 июля.
🥇 Гребля на байдарках и каноэ. Россияне стали завоевали золото в заездах байдарок-четверок на 500 м! Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов показали результат 1:32.376. На втором месте - команда Германии, бронза - у Словакии.#minsk2019 #КомандаРоссии pic.twitter.com/BItLF9e6N6— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 27 июня 2019 г.