МОК не определился с датой вручения бронзы Олимпиады-2016 россиянину Штокалову

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что не могут дать точную информацию, когда российский каноист Илья Штокалов получит бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года.

«Решение будет принято в свое время», - приводит слова сотрудника пресс-службы МОК ТАСС.

11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, который занял третье место в Рио-де-Жанейро на дистанции 1000 метров и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов на Играх-2016 занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. МОК в августе того же года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину.