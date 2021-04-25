МОК не определился с датой вручения бронзы Олимпиады-2016 россиянину Штокалову
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что не могут дать точную информацию, когда российский каноист Илья Штокалов получит бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года.
«Решение будет принято в свое время», - приводит слова сотрудника пресс-службы МОК ТАСС.
11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, который занял третье место в Рио-де-Жанейро на дистанции 1000 метров и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов на Играх-2016 занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. МОК в августе того же года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину.
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