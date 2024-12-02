Министр спорта РФ Дегтярев заявил, что процессы объединения федераций будут продолжаться

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что целями объединения спортивных федераций являются укрепление управленческой модели и соответствие международным стандартам.

«Отмечу сохраняющийся тренд на консолидацию и укрупнение спортивных федераций. У нас уже объединились четыре водные дисциплины, пять гимнастических дисциплин и вот теперь еще две гребные дисциплины. Такие процессы будут идти дальше. Это делается для того, чтобы укрепить управленческую модель и соответствовать международным стандартам», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

1 декабря состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и Федерации гребного слалома России. Новая организация получила название «Федерация каноэ России».