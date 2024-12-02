Министерство спорта поддержало слияние федераций гребного спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Минспорта России поддерживает объединение всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ФГБКР) и Федерации гребного слалома России (ФГСР).

«Минспорт России поддерживает решение по объединению двух больших, хороших, добротных федераций: Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России. Возглавил объединенную федерацию Евгений Архипов. Он много лет работает в этой спортивной сфере, возглавлял ФГБКР 16 лет, претендовал на руководящий пост в Международной федерации каноэ. Полностью разделяю мнение коллег, что это правильный человек на своем месте», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.

Также министр спорта отметил, что в России сохраняется тренд на консолидацию и укрупнение спортивных федераций.

На данный момент в РФ объединились четыре водных дисциплины, пять гимнастических дисциплин и две гребные.

В воскресенье в Москве прошла церемония объединения Федерации гребли на байдарках и каноэ России (ФГБКР) и Федерации гребного слалома России. Результатом слияния стало создание «Федерации каноэ России».