Международная федерация каноэ допустила 16 россиян до участия в первенстве мира в Болгарии

16 российских гребцов вошли в список участников молодежного и юниорского первенства мира в Болгарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию каноэ (ICF).

В качестве спортсменов с нейтральным статусом получили разрешение участвовать Максим Каратаев, Екатерина Шляпникова, Александр Боц, Дарья Горбачева, Денис Краснов, Анастасия Кравченко, Александр Минеев, Иван Новожилов, Александра Смирнова, Михаил Снаговский, Дмитрий Валуев, Яна Васильева, Александра Власова, Александра Волкова, Елизавета Яковлева и Савелий Сидоров. Также в соревнованиях также примут участие 34 гребца из Белоруссии.

Молодежное и юниорское первенство мира пройдет с 17 по 21 июля в болгарском Пловдиве.