Гребля
На байдарках и каноэ
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 17:25

Мелантьев — о дисквалификации Петрова: «Склоняюсь к решению судей»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Многократный чемпион мира и Европы по гребле на каноэ Виктор Мелантьев прокомментировал дисквалификацию россиянина Захара Петрова в финале чемпионата мира в Самарканде.

Петров завершил гонку первым, но перевернулся на финише и выпал из каноэ, вследствие чего его результат аннулировали. После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца и вернуть ему золото.

«Согласно правилам, 50 процентов туловища должно находиться в лодке при пересечении финишной линии. Нужно пересматривать видео в замедленном варианте. Но я больше склоняюсь к решению судей, исходя из того, что вижу невооруженным взглядом. На финише виднее, так как финишный створ в трансляции может немного отличаться от истинного положения. Но и без этого понятно, что Захар выпал из лодки еще до финишного створа», — сказал Мелантьев Metaratings.ru.

Позже глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил «СЭ», что 4 страны подали протест на решение судей не дисквалифицировать российского каноиста.

Источник: Metaratings.ru.
Виктор Мелантьев
Захар Петров
0
Читайте также
Каноиста Петрова во второй раз лишили золотой медали чемпионата мира
Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрс»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российского каноиста Петрова снова лишили золотой медали чемпионата мира
Новости
RSS RSS
Все новости