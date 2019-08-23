Курач завоевала серебро ЧМ на дистанции 500 метров

Российская каноистка Ксения Курач завоевала серебро на дистанции 500 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия). Ее результат 2 минуты 01,64 секунды.

Победу одержала белоруска Елена Ноздрева (2.00,73). Третье место заняла украинка Анастасия Четверикова (2.03,83).

Российский байдарочник Максим Спесивцев завоевал бронзу на дистанции 500 метров (1.35,49). Первое место занял немец Том Либшер (1.35,04), второе — белорус Никита Бориков (1.35,19).

Россияне Василий Погребань, Алексей Востриков, Олег Синявин и Игорь Калашников заняли второе место в соревнованиях байдарок-четверок (2.49,78). Победила команда Германии (2.48,79). Замкнула тройку Словакия (2.50,44).