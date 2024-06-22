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Главный тренер сборной Белоруссии по гребле — о санкциях: «Вроде всех одинаково проверяют, но к нам внимания меньше»

Константин Щербак поделился мнением о санкциях в адрес белорусских спортсменов
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира и Европы, главный тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ Константин Щербак в интервью «СЭ» поделился мнением о спортивных санкциях в адрес спортсменов его страны.

«Логики в отстранениях я не вижу никакой. Мы открыты, готовы выступать всегда и везде. Приезжаем на соревнования, нас хорошо встречают, отличные отношения со всеми, все общаются. Честно, никаких вообще проблем, со всеми разговариваем без всяких конфликтов. Так для чего это все?

Снятия с соревнований по политическим мотивам отдельных спортсменов? Нет, к счастью, ничего такого не было. Думаю, что внимания к нам поменьше. Вроде как всех одинаково проверяют, но как-то вот нас это минуло, тьфу-тьфу», — сказал Щербак.

 
Белорусские гребцы соревнуются на&nbsp;Играх БРИКС. «Логики в санкциях я не вижу никакой. Мы готовы выступать всегда и везде». Взгляд на спортивные ограничения из Белоруссии

МОК вместе с международными федерациями по видам спорта отстранил весной 2022 года от международных стартов как представителей России, так и представителей Белоруссии. Исключением стал только футбольный европейский союз УЕФА.

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