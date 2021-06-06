Каноистки Андреева и Ромасенко выиграли золотые медали чемпионате Европы на дистанции 200 м

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали золотые медали на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 метров.

Российские спортсменки показали результат 43,824 секунды.

Ромасенко стала четырехкратной чемпионкой Европы, для Андреевой это золото стало первым в карьере.