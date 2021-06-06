Гребля
На байдарках и каноэ
Новости
Олимпиада
Новости   //    Гребля   //    Гребля на байдарках и каноэ

Каноистки Андреева и Ромасенко выиграли золотые медали чемпионате Европы на дистанции 200 м

6 июня 2021, 11:20
Теги:

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали золотые медали на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 метров.

Российские спортсменки показали результат 43,824 секунды.

Ромасенко стала четырехкратной чемпионкой Европы, для Андреевой это золото стало первым в карьере.

Читайте также

Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
В Москве арестован надругавшийся над женщиной в туалете метро
Камера в поезде сняла смертельное столкновение с авто в Подмосковье
Видео: Лоза и Соседов высмеяли Бузову за желание играть во МХАТе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд