Каноистки Андреева и Ромасенко выиграли золотые медали чемпионате Европы на дистанции 200 м
6 июня 2021, 11:20
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали золотые медали на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 метров.
Российские спортсменки показали результат 43,824 секунды.
Ромасенко стала четырехкратной чемпионкой Европы, для Андреевой это золото стало первым в карьере.
Читайте также
8
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю