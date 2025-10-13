Каноист Штыль надеется на допуск россиян во всех видах спорта

Каноист Иван Штыль поделился мыслями о ситуации с отстранением российских спортсменов от международных турниров во многих видах спорта.

«Я надеюсь, что сотрудничество у нас будет со всеми странами и спорт будет вне политики, как и был раньше. И мы будем допускаться на все соревнования и будем участвовать — все виды спорта во всех соревнованиях по всем календарям. Честно, у меня такое желание, потому что мы этого достойны», — приводит ТАСС слова Штыля.

Спортсмен отметил, что у сборной России по гребле на байдарках и каноэ стартовал учебно-тренировочный сбор нового сезона. Сам он присоединится к команде позднее, поскольку ему требуется чуть больше времени для восстановления. Уже в апреле у каноистов начнутся отборочные соревнования на кубки мира.

«Также у нас чемпионат Европы и чемпионат мира в этом сезоне тоже запланированы, и я также надеюсь, что нас будут допускать, потому что всегда у нас стоит вопрос о стране проведения. Она дает разрешение на данный момент», — добавил он.

39-летний Штыль является серебряным призером Олимпийских игр, а также 18-кратным чемпионом мира по гребле на каноэ.