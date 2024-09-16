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Допинг

Сегодня, 21:30

Каноист Коровашков считает, что ему могли подмешать допинг

Алина Савинова
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Российский каноист Алексей Коровашков прокомментировал свою дисквалификацию за допинг. Он считает, что кто-то из соперников мог подмешать ему запрещенное вещество.

В августе 2017 года допинг-проба спортсмена показала положительный результат на эритропоэтин. Он отбыл четырехлетнюю дисквалификацию и в 2021-м вернулся в спорт.

«Я так и не понял, как это произошло. Но я уверен в своей невиновности, целенаправленно я не принимал этот препарат. Говорю вам честно. После этого случая начал изучать, зачем нужен эритропоэтин. Этот препарат дает преимущество стайерам, тем, кто выступает на длинных дистанциях. А я выступал в тот момент на коротких дистанциях, 200 метров. Если даже логически подумать, этот препарат мне бы даже никак не помог на двухсотметровке. У меня была только такая версия, что кто-то из соперников сделал это специально, меня хотели убрать. Других вариантов просто нет. Были подозрения, кто мог это сделать, но доказательств у меня нет. Поэтому после драки махать кулаками не буду», — цитирует Коровашкова Metaratings.ru.

32-летний россиянин является бронзовым призером летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, шестикратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Источник: Metaratings.ru.
Алексей Коровашков
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