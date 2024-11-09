Исхакову отстранили от комитета Международной федерации каноэ после переизбрания

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова вошла в члены комитета Международной федерации каноэ (ICF) по гребле на лодках «Дракон», после чего на нее наложили отстранение.

«Меня назначили в комитет ICF по гребле на лодках «Дракон» и после этого наложили временное отстранение. Но в комитет избирают на четыре года, поэтому придется ждать лучших времен», — цитирует Исхакову ТАСС.

Выборы в комитет проходили в Анталье (Турция) 7-8 ноября. Ранее Исхакова уже входила в комитет ICF, но затем ее членство приостановили из-за санкций в отношении России.