Исхакова — о выступлении россиян на чемпионате мира: «Практически все оправдали надежды»

Генеральный секретарь всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова подвела итоги чемпионата мира в Самарканде.

«Мы оцениваем результат положительно, с учетом того, что привезли небольшое количество спортсменов, но на всех мы надеялись, что они способны завоевать медали. Практически все оправдали надежды. Мы даже не думали, что будет столько золотых, сколько получилось. Конечно, чемпионат мира после Олимпиады всегда чуть слабее, чем обычный чемпионат мира. В этом году было не так много участников, но многие сильнейшие приехали, особенно в одиночных видах программы. Нейтральные атлеты в официальном зачете не считаются, но если посчитать наши медали, то в неофициальном зачете мы с белорусами заняли первые места, что нас, несомненно, порадовало», — цитирует Исхакову Vprognoze.ru.

Турнир в Самарканде проходил с 23 по 25 августа. Российские и белорусские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.