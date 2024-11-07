ICF передала золотую медаль чемпионата мира-2024 российскому гребцу Петрову

Международная федерация каноэ (ICF) передала генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль, которую Захар Петров выиграл на чемпионате мира-2024 в Самарканде.

«Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде, — цитирует Исхакову ТАСС. — После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу».