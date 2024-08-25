Губерниев сообщил, что четыре страны подали протест на золото Петрова

Журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что четыре страны подали протест на возвращение золотой награды российскому каноисту Захару Петрову на чемпионате мира на дистанции 500 метров. Турнир проходит в Самарканде.

«Эпопея вокруг золота Петрова продолжается. Четыре страны подали протест на то, что нам вернули золотую награду. Следим за событиями в Самарканде», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

Сегодня, 25 августа, Петрову вернули золото чемпионата мира на дистанции 500 метров. Россиянин перевернулся на финише заезда, в результате чего его результат аннулировали.

После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца после того, как Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию.

Время Петрова составило — 1 минута 47,293 секунды. Серебряным призером стал молдавский гребец Сергей Тарновский (1.47,312), бронза — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405).