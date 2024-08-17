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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 12:15

Гребец Варваровский рассказал, что находится в шоке после пропажи своей байдарки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский спортсмен Николай Варваровский, у которого после чемпионата России в Воронеже исчезла дорогостоящая байдарка, до сих пор не может понять, как это могло случиться.

«22 июля после выступления на чемпионате России в Воронеже мы погрузили байдарки на конструкцию для перевозок и уехали на другие соревнования в город Энгельс, а наши лодки отправились в Москву. 25 июля я попросил ребят забрать мою лодку, но те мне сказали, что моя байдарка отсутствует. Я вначале подумал, что что-то перепутали, либо лодку ранее отнесли в эллинг сборной команды, и не стал тревожиться, подумал, что приеду в Москву и найду ее сам», — приводит слова Варваровского ТАСС.

«В начале августа я вернулся и стал ее искать везде дня три, но все безуспешно. Я понял, что ситуация тревожная и обратился в правоохранительные органы. Уже ведется расследование по факту исчезновения, работает очень дотошный следователь, который просмотрел все видеозаписи, как конструкция с лодками выезжала из базы в Воронеже и как она приехала в Москву на гребной канал», — отметил спортсмен.

Варваровский сказал, что он не запомнил, на какое конкретно место погрузил байдарку в Воронеже.

«Если я ее погрузил с краю конструкции, то на этом месте в Москву приехало каноэ, значит, пропажа случилась в Воронеже. Если я погрузил ее ближе к центру, то моя байдарка пропала уже на канале в Москве. В дороге она точно не могла исчезнуть», — сказал Варваровский.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
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