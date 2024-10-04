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Сегодня, 16:04

Гребец Петров — о возврате золотой медали ЧМ: «Эмоции просто зашкаливают!»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский гребец Захар Петров прокомментировал «СЭ» присуждение ему золотой медали чемпионата мира спустя полтора месяца после заезда.

Ранее в Международной федерации каноэ (ICF) удовлетворили апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и присудили спортсмену победу в соревнованиях на каноэ-одиночках на дистанции 500 м.

«Мне передали информацию, и конечно, я был очень рад, эмоции просто зашкаливают. Я надеялся, что мою золотую медаль оспорят, и так получилось, что довели дело до конца и мне присвоили эту золотую медаль. Ни на каких глобальных соревнованиях я раньше не переворачивался, но из-за неблагоприятных погодных условий в Самарканде случился этот переворот. Редкость для профессионального спортсмена.

Хочу сказать большое спасибо Елене Исхаковой — она боролась за мою золотую медаль. Хочу выразить большую благодарность, рад, что в команде есть такие люди — которые будут доводить дело до конца и бороться за каждую медаль нашего спортсмена", — сказал Петров.

Захар Петров
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