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Глава Федерации каноэ РФ Архипов считает, что после объединения ему будет проще работать

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации каноэ России (ФКР) Евгений Архипов считает, что объединение двух организаций не усложнит его деятельность на посту руководителя.

С 1 декабря Сергей Папуш стал первым вице-президентом Федерации каноэ России. «У нас остаются очень хорошие и уважительные отношения, будем работать вместе на благо российского спорта», — добавил собеседник ТАСС.

1 декабря произошло объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России. Они создали Федерацию каноэ России. По результатам выборов ее возглавил Архипов, который ранее руководил Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.

Источник: ТАСС
Евгений Архипов
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