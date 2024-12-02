Глава Федерации каноэ РФ Архипов считает, что после объединения ему будет проще работать

Президент Федерации каноэ России (ФКР) Евгений Архипов считает, что объединение двух организаций не усложнит его деятельность на посту руководителя.

С 1 декабря Сергей Папуш стал первым вице-президентом Федерации каноэ России. «У нас остаются очень хорошие и уважительные отношения, будем работать вместе на благо российского спорта», — добавил собеседник ТАСС.

1 декабря произошло объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России. Они создали Федерацию каноэ России. По результатам выборов ее возглавил Архипов, который ранее руководил Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.