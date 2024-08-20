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Сегодня, 18:47

Федерация гребли опубликовала состав сборной России на чемпионат мира в Узбекистане

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Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) опубликовал список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира в Узбекистане.

Национальную команду в Самарканде представят следующие атлеты: Захар Петров, Сергей Свинарев, Иван Дмитриев, Алина Ковалева, Марина Гуреева, Екатерина Шляпникова, Алексей Коровашков, София Штиль, Иван Штыль, Максим Оселедко, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова.

Мировое первенство состоится с 22 по 25 августа.

В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ
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