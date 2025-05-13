Гребля
13 мая, 15:41

Губерниев об отказе наших гребцов участвовать в юниорском ЧЕ в Польше: «Сделали все абсолютно правильно»

Константин Белов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость, что российские гребцы не выступят на юниорском чемпионате Европы в польской Крушвице из-за требования организаторов соревнований подписать политическую декларацию.

Ранее об этом РИА «Новости» сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Понятно, что мы ни в какую Польшу не поедем. Во-первых, они нам не дают визы, во-вторых, предложили нам сделать невыполнимое. Это провокация. Наши гребцы сделали все абсолютно правильно. Этих поляков надо слать подальше. В данным момент мы не можем выступать в Прибалтике, Польше и Скандинавии. Другие страны нас приглашают и принимают. Очень надеемся, что наши спортсмены выступят на Универсиаде в Германии», — сказал Губерниев «СЭ».

Первенство Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет пройдет в Крушвице (Польша) 24-25 мая.

Дмитрий Губерниев
