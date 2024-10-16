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Дегтярев объявил о планах объединения Федерации гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) могут объединить с Федерацией гребного слалома России (ФГСР).

«Провел рабочую встречу с президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгением Архиповым. Он поделился со мной планами насчет объединения Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России по образу Федерации гимнастики России, а также Федерации водных видов спорта», — цитирует Дегтярева пресс-служба Министерства РФ.

Он отметил, что заседание исполкома ВФГБК по поводу объединения запланировано на следующую неделю. На пост главы новой объединенной федерации будет выдвинут Евгений Архипов.

«Поддерживаю этот план действий и кандидатуру Евгения Юрьевича, пожелал ему успеха», — добавил Дегтярев.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

Ранее руководящие органы гимнастических федераций приняли решение об объединении в Федерацию гимнастики России. Также слияние запланировали российские организации, отвечающие за водные воды спорта.

Михаил Дегтярев
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