Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ перенесен из Воронежа в Москву

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Москве, а не в Воронеже, как было изначально запланировано, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Турнир пройдет с 10 по 14 августа.

Перенос произошел после сообщения от департамента физической культуры и спорта Воронежской области об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе.