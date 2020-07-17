Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ перенесен из Воронежа в Москву
17 июля 2020, 22:11
Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Москве, а не в Воронеже, как было изначально запланировано, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
Турнир пройдет с 10 по 14 августа.
Перенос произошел после сообщения от департамента физической культуры и спорта Воронежской области об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...