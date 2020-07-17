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Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ перенесен из Воронежа в Москву

17 июля 2020, 22:11

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Москве, а не в Воронеже, как было изначально запланировано, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Турнир пройдет с 10 по 14 августа.

Перенос произошел после сообщения от департамента физической культуры и спорта Воронежской области об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе.

Дополнительная информация:

http://www.kayak-canoe.ru/ru/

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