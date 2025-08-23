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23 августа 2025, 12:23

Российский гребец Ильичев завоевал бронзу чемпионата мира в паралимпийском классе

Павел Лопатко

Россиянин Александр Ильичев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

В финальном заезде среди байдарочников-одиночек в паралимпийском классе KL1 на дистанции 200 метров Ильичев показал третий результат — 49,63 секунды. Победил венгр Петер Кисс, который преодолел дистанцию за 45,96 секунды, вторым стал бразилец Луис Кардосо да Силва с результатом 46,93 секунды.

Чемпионат мира проходит в итальянском Милане 20—24 августа.

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