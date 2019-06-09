Чемпион мира Жестков - десятый спортсмен РФ, отбывающий наказание за ЭПО

Чемпион мира-2013 по гребле на байдарках-четверках на 1000 м Олег Жестков стал десятым спортсменом РФ, отбывающим наказание за использование эритропоэтина, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА. Он был дисквалифицирован на 4 года с 7 мая 2019 года.

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от спорта на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Евгений Хохлов, Александр Яргунькин и Ксения Савина, гребцы Ксения Ямаева (Волкова) и Алексей Коровашков, велосипедист Александр Бударагин и пловчиха Олеся Моисеева.

Жестков имеет в своем активе бронзу чемпионата мира 2011 года на дистанции 1000 м, две золотые награды летней Универсиады 2013 года на дистанциях 1000 м и 500 м. Также он принимал участие в Олимпиаде-2016.