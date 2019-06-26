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Чемпион мира Шамшурин выиграл серебро на Европейских играх

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Чемпион мира-2014, россиянин Кирилл Шамшурин выиграл серебряную медаль в соревнованиях каноистов-одиночников в дисциплине С1-1000 метров на II Европейских играх в Минске.

 
Сборная России - чемпион II Европейских игр по баскетболу 3х3! Слева направо - Алексей Жердев, Кирилл Писклов, Илья Карпенков и Станислав Шаров.53 медали за 4 дня! Сборная России уверенно лидирует в Минске

Первое место занял поляк Томаш Качор. Бронза у Себастьяна Бренделя из Германии.

29-летний Шамшурин также является трехкратным чемпионом Европы (2010, 2015, 2016).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

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