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Гребля на байдарках и каноэ

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Байдарочники и каноисты из пяти стран выступят на международном турнире в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Байдарочники и каноисты из пяти стран примут участие в международном турнире, который пройдет в Москве с 7 по 11 августа, сообщает ТАСС.

«Нас ждет грандиозные десять дней гребных видов спорта. Я уверен, что эти соревнования будут еще более интересными и захватывающими по сравнению с предыдущими сезонами. С каждым годом гребля привлекает все больше внимания, все больше зрителей на трибуны, потому что мы объединяем наши усилия и на протяжении многих лет стараемся совершенствовать наши совместные соревнования», — приводит ТАСС слова президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина.

Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ (AAACUP) в 2024 году пройдет совместно с чемпионатом России по академической гребле. Призовой фонд турнира составит 30 миллионов рублей, первыми 30 июля вступят в борьбу за награды гребцы-академики, соревнования продлятся до 4 августа. Тремя днями позднее наступит черед байдарочников и каноистов из России, Белоруссии, Сербии, Венгрии и Казахстана.

В чемпионате России примут участие более 500 спортсменов из более чем 20 регионов, вместе с чемпионатом страны по академической гребле пройдет и чемпионат России по гребле лиц с ПОДА (с поражением опорно-двигательного аппарата).

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
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