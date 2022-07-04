Байдарочник Спесивцев намерен бороться за медали Олимпиады в Париже

Байдарочник Максим Спесивцев ставит перед собой задачу побороться за олимпийские награды в 2024 году в Париже.

«Если нам дадут возможность отобраться в Париж-2024, то это было бы замечательно, конечно. Я очень хочу побороться и выступить там более достойно, чем это было в Токио. Намерен работать на медали. Если оценивать шансы, то я думаю, что лучше всего у нас может получиться у экипажа байдарки-четверки на 500 метров. Также будем бороться в двойке на 500 метров», — приводит слова Спесивцева ТАСС.

Отбор на олимпийский турнир по гребле на байдарках и каноэ стартует в 2023 году.

На чемпионате России-2022 Спесивцев был первым в байдарке-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров, байдарке-двойке (500 и 1000 м), а также байдарке-четверке (500 м).