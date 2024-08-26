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Сегодня, 13:33

Архипов считает, что сборная России по гребле на байдарках и каноэ остается одной из сильнейших

Виктория Кравченко
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Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов считает, что чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ показал, что российские спортсмены остаются одними из сильнейших в мире.

«Мы выиграли четыре золотые медали в разных видах и одно серебро — итог хороший. Я думаю, что сборная России остается одной из сильнейших в мире, может, не во всех видах, но в большинстве. Радует, что проявили себя молодые каноистки. Не проявили себя мужчины в байдарке, но российское мужское каноэ на очень высоком уровне», — цитирует Архипова ТАСС.

Турнир проходил с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Евгений Архипов
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