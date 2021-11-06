Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов проиграл на выборах президента Международной федерации каноэ (ICF), сообщает ТАСС.

Президентом федерации стал немец Томас Конецко, который набрал 94% процента голосов, за Архипова проголосовали 6% избирателей. До Конецко главой организации являлся испанец Хосе Перурена.

Архипов возглавляет Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ с 2008 года.