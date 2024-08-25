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Сегодня, 03:24

Архипов назвал тяжелым победный для каноистов Петрова и Дмитриева заезд на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал победу Захара Петрова и Ивана Дмитриева на чемпионате мира в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1 000 м.

«Молодцы ребята, только самые положительные эмоции. Удержали, трудная гонка. Экипаж состоявшийся и не новый, много лет уже выступают, а золото чемпионата мира первое. Что касается завтрашнего дня, мы надеемся, что Захар пройдет еще не одну гонку, все будет зависеть от настроения, состояния, погоды, будем болеть», — приводит слова Архипова ТАСС.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Самарканде с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
Евгений Архипов
Захар Петров
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