Архипов назвал тяжелым победный для каноистов Петрова и Дмитриева заезд на чемпионате мира

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал победу Захара Петрова и Ивана Дмитриева на чемпионате мира в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1 000 м.

«Молодцы ребята, только самые положительные эмоции. Удержали, трудная гонка. Экипаж состоявшийся и не новый, много лет уже выступают, а золото чемпионата мира первое. Что касается завтрашнего дня, мы надеемся, что Захар пройдет еще не одну гонку, все будет зависеть от настроения, состояния, погоды, будем болеть», — приводит слова Архипова ТАСС.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Самарканде с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.