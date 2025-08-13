Гребля
На байдарках и каноэ
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Гребля
Гребля на байдарках и каноэ

13 августа, 09:40

25 российских байдарочников и каноистов выступят на чемпионате мира в Милане

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Федерации каноэ России сообщили, что 25 российских спортсменов выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ-2025.

«В заявку на чемпионат мира вошли 25 наших спортсменов. У некоторых уже есть действующие шенгенские визы для въезда в Италию, остальные находятся в процессе их получения», — цитирует ТАСС представителя федерации.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Милане с 20 по 24 августа. Россияне будут выступать на турнире в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Военнослужащий ВС РФ рассказал о трех попытках тяжелого дрона ВСУ атаковать его
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира по шахматам
Чикунова отметила смягчение санкций в отношении российского спорта
Рыжков считает, что ЧМ доказал огромный потенциал российских батутистов
Две путевки в элиту и одно падение. Итоги первого этапа отбора на Олимпиаду у конькобежцев
Фомин верит, что сборную России допустят к турнирам в 2026 году
Трех россиян не допустили к выборам в Европейский гимнастический союз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • LOKO-L68

    А кто их туда пустит без визы? Дегтярев?

    13.08.2025

    • Тренер гребцов считает, что визовый вопрос не помешает россиянам поехать на ЧМ

    Российский каноист Петров выиграл золото чемпионата мира на дистанции 500 метров

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости