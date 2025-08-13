25 российских байдарочников и каноистов выступят на чемпионате мира в Милане

В Федерации каноэ России сообщили, что 25 российских спортсменов выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ-2025.

«В заявку на чемпионат мира вошли 25 наших спортсменов. У некоторых уже есть действующие шенгенские визы для въезда в Италию, остальные находятся в процессе их получения», — цитирует ТАСС представителя федерации.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Милане с 20 по 24 августа. Россияне будут выступать на турнире в нейтральном статусе.