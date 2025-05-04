Гребля
4 мая, 09:47

22 россиянина выступят в первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде

Сергей Ярошенко

Стал известен состав российской команды для участия в первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия), сообщает ТАСС.

В заявку вошли Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Александр Сергеев, Виталий Ершов, Юлия Бабашинская, Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Елена Миронченко (все — байдарка), Захар Петров, Иван Штыль, Сергей Свинарев, Илья Первухин, Максим Каратаев, Михаил Павлов, Дмитрий Шаров, Матвей Арсенов, Алексей Коровашков, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Алина Ковалева, Александра Власова и София Штиль (все — каноэ).

Первый этап Кубка мира пройдет с 15 по 18 мая. Россияне могут выступить на соревновании только при наличии нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
