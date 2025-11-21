Крик души тренера сборной России.

В российской гребле снова неспокойно, а если точнее — в гребном слаломе. Казалось бы — впервые за долгие годы эта дисциплина совершила прорыв. Алсу Миназова на прошедшем чемпионате мира завоевала серебро, которого у России не было много лет. Однако дальше вместо празднований начались разборки. Миназова дала откровенное интервью Sport24, в котором посетовала на нехватку средств для спортсменов:

— Мы вернулись с чемпионата мира с хорошими результатами, а оказались в плачевной ситуации. Живем так весь год, точнее — выживаем. О моей выигранной медали везде рассказали, и все выглядит так, что у нас после объединения все хорошо, но это не так. К сожалению, за этот год нам не удалось познакомиться с новым президентом федерации (Евгением Архиповым. - Прим. «СЭ»). Страшно, что будет дальше. Не хочется возвращаться в ту пропасть, которая была до этого. Я планирую ехать на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес. Мы сидим без зарплаты, без поддержки, федерация развалена, сборная рушится, — сказала Миназова.

Федерация каноэ России, которая теперь управляет гребным слаломом, ответила в своем Telegram-канале. Президент Евгений Архипов не отреагировал на звонки «СЭ», но пост в соцсетях получился подробным и объемным — федерация дала информацию так, как она посчитала нужным. Выкладываем посты целиком. Ответил и председатель Комитета по гребному слалому федерации Вениамин Беляев — сказал, что деньги есть, а его на чемпионате мира «не пустили на порог дома, где проживала сборная команда».

Мы обратились за разъяснением к главному тренеру сборной России по гребному слалому Максиму Образцову. Он поддерживает спортсменку, а не федерацию.

Архипов — мстительный человек

— Максим, как говорится в меме — что у вас там в гребном слаломе вообще происходит?

— Алсу [Миназова] изложила суть проблемы как есть. Федерация каноэ России — опытный игрок в формате конфликтов, очень много конфликтов с их участием, тоже есть смысл задуматься. Мы в гребном слаломе жили дружно, но сейчас его включили в ФКР. На чемпионате мира удалось добиться успеха, и федерация грамотно его использует, это читается в их заявлениях. Притом что успеха удалось добиться усилиями совсем других людей. У федерации хороший юридический отдел — вроде не подкопаешься, а по сути -налили воды и подменили понятия. И например, в ответе председателя комитета Вениамина Беляева есть моменты, по которым видно, как он плавает в вопросе, юлит.

— Например?

— Он говорит, что суточные были выданы спортсменам. Но не говорит, кем — мной. Конечно, они были не хуже, чем в других странах. Потому что мы стараемся обеспечить комфортные условия. Про помощь с транспортом: никто не говорит, что федерация в этом никак не участвовала и бросила нас на произвол судьбы, после моих уговоров они оплатили нам доставку лодок. Они сделали тот минимум, чтобы на бумаге к ним не было вопросов, но не все, что было необходимо команде, а это важная разница, когда ты едешь на чемпионат мира! И в какой-то момент нам сказали (у меня остались эти переписки): «Да вам ехать 10 минут до канала, зачем вам машина?» А по-другому на канал не попасть.

Разумеется, в Федерации каноэ России есть разные люди, и некоторые нам действительно помогали, в том числе в переговорах с международной федерацией. Правда, я тоже в этом участвовал. По сути, мы вели диалог на троих вместе с генеральным секретарем Еленой Исхаковой. Тот же Вениамин Беляев к этому отношения не имел. А вот то, что сорвался сбор и многие важные вопросы были на грани срыва, — это вопросы как раз к Вениамину.

Мы не политики, мы говорим о наболевшем. Многие тренеры и спортсмены просто боятся высказываться, потому что знают: Евгений Юрьевич Архипов — мстительный человек, и умеет портить спортсменам жизнь.

Фото Федерация гребного слалома России

Деньги приходилось выпрашивать

— Давайте еще по конкретике. Федерация утверждает, что два миллиона рублей выделила к двум миллионам от Минспорта.

— Это подмена понятий. ФКР согласилась взять под свое крыло гребной слалом, значит, взять на себя значительную часть обязанностей по развитию этого вида спорта. Австралия — дорогая страна, так что вся поездка по смете нам должна была обойтись в 5,5 миллиона рублей. Минспорт нам выделил два миллиона — у нас только проживание стоило эти деньги. Мы находились там большим составом на протяжении 23 дней, включая сбор для адаптации перед чемпионатом, как делают все команды, такая специфика спорта.

Что касается денег федерации, нам сразу сказали: нужно ужаться. Я изо всех сил сжал эту смету, оставил самое необходимое. Тогда как раз и начался разговор — а зачем вам три машины на 15 человек, хватит одной? Ну извините, со всей экипировкой до канала по-другому добраться трудновато по несколько раз на дню. Там на машине 10 минут ехать. Это с учетом того, что место, где мы жили, располагалось очень удачно, но такие особенности логистики там.

То есть деньги я постоянно выбивал и выпрашивал. Когда прилетели, мне же нужно сразу оплатить проживание, такие были условия бронирования — иначе бы нас не заселили. На следующий день их нужно покормить. У меня уже денег нет, а в федерации отвечают — ну тебе же дали два миллиона в Минспорте, вот и решай вопросы на них. Ладно, провоз габаритного багажа нам оплатили, но на питание я откуда деньги найду? Почему-то в Австралию отправили самого Беляева, на одного человека такая командировка стоит 250-300 тысяч рублей. А у нас питание всей команды стоило 740 тысяч. Поездка председателя комитета на такое соревнование абсолютно бессмысленна. Вот где можно было ужаться.

Могу привести еще несколько примеров. Все документы для участия в международных стартах готовили мы, в ФКР их просто подписывали. Или то, что была финансово обеспечена подготовка по ходу этого сезона, — заслуга еще Федерации гребного слалома России, так как сделано все было еще в прошлом году, до объединения.

Мы в гребном слаломе ведем работу с Минспортом, а ФКР в данном случае просто в последний момент стала посредником в документообороте.

— Но два миллиона они же вам подкинули, разве нет?

— Вообще не два, а меньше, два — это, видимо, с оплатой Беляева. И то там два не получается, а вообще нам не хватало трех миллионов, и даже эти два приходилось выпрашивать и унижаться. Мне лодки нужно везти на турнир, спортсменов кормить, тренировки оплачивать, авто арендовать — а денег у меня нет. А Вениамин мне пишет, что ФКР непонятны расходы, и они считают, что это нецелесообразно. Тренировки вообще оплатили только после того, как Алсу медаль завоевала.

Наверное, в данном случае сборная лучше знает, что нужно для поездки на чемпионат мира, чем люди, не разбирающиеся в этом спорте и не знающие его специфики? Тем более все было спланировано заранее и бюджет делали под необходимость. Мы никогда не шиковали, я всегда стараюсь максимально оптимизировать расходы, чтобы основной акцент был на создание условий для спортсменов и их тренировок. Форма и недостающая экипировка... Да, ее купили, а кто еще ее должен был покупать, тоже я? Мы же голые не будем ходить. Они пишут, что были запасные лодки — не было никаких запасных лодок, просто у нас 12 квот в слаломе и 6 каяк-кроссе, 10 спортсменов, часть из них выступает в нескольких дисциплинах — и для каждой нужна своя лодка. Хотя разговоры, зачем вам так много лодок, тоже были.

Алсу Миназова. Фото Федерация гребного слалома России

Никто не понимает, что будет дальше

— Беляев говорит, что это вы его прогнали из расположения сборной.

— Тут есть предыстория. Когда-то в сборной России тренером был француз, и Вениамин работал его переводчиком. Тогда действовало правило: официальные лица не контактируют со спортсменами во время предстартовой подготовки и соревнований. Потому что состояние спортсменов — материя тонкая. Бывали случаи, когда официальные лица приезжали, и это вносило смуту. В Олимпийскую деревню на Играх тоже председателя национального комитета просто так не пустят. Собрание перед турниром, после гонок общение — без проблем. Вениамин появился на канале в день соревнований, когда гонки уже начались. Он меня и не спрашивал — можно к вам зайти, посмотреть, как живете, а я предлагать не стал. Он мне вообще не отвечал на сообщения типа: когда будут оплачены аккредитации, тренировки и так далее.

Да, когда Алсу шла в пресс-зону на общение с журналистами после своего серебра, а Вениамин ходил за ней по пятам, я ему сказал — отойди, не мешай. У Алсу достаточно хороший английский, и в сопровождении она не нуждалась.

— Что теперь, когда вы все это сказали? Надо же как-то дальше жить.

— Вот сейчас мы сидим на заключительном сборе этого сезона, у тренеров нет зарплаты, и никто не понимает, что будет дальше. В личных разговорах нам говорят, что сборная России поддерживаться не будет. Максимум один-два спортсмена и один тренер — и все.

И кстати, деньги, которые нам пришлось выпрашивать у федерации, — они же и так причитались гребному слалому. Минспорт перечисляет на счета федерации средства, и там есть строчка — на гребной слалом. Вот такая история. Вообще я бы хотел, чтоб вы записали — за время отстранения Минспорт вложил в нас, гребной слалом, большие средства. Но если политика Федерации каноэ России продолжится, они будут бездарно потрачены и сборная разрушится. Часть тренеров просто не приехали на идущий сбор, потому что... деньги надо зарабатывать каким-то другим образом.

Я, наверное, эмоционален. Но когда тебя по телефону просто посылают на три буквы и с тобой общаются как с последним отбросом... а ты вложил в это дело столько сил и времени, это неприятно. Притом что удалось построить молодую команду, и мы боремся среди лидеров, завоевываем медали. Я надеюсь, что Минспорт не оставит это без внимания.