Гребля
Гребной слалом
Новости Олимпиада
Главная
Гребля
Гребной слалом

Сегодня, 17:30

Успешный старт наших слаломистов после получения нейтрального статуса. У Храмцова — серебро в Австралии

Храмцов стал серебряным призером чемпионата Океании по гребному слалому
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Слаломист Дмитрий Храмцов
Дмитрий Храмцов.
Фото Федерация гребного слалома России
Победа досталась британцу.

Дмитрий Храмцов завоевал серебро на открытом чемпионате Океании по гребному слалому в соревнованиях каноэ-одиночек (С-1), которые проходят в Пенрите (Австралия). Это первая медаль для российских слаломистов после получения нейтрального статуса.

Захар Петров. Российскому каноисту вернули золото, отобранное шесть недель назад. Цирк с результатами чемпионата мира

Как прошли соревнования

Золотую медаль выиграл представитель Великобритании Адам Берджесс с результатом 104,25 секунды. Храмцов отстал от него менее чем на секунду — 104,95. Третьим финишировал любимец местной публики австралиец Тристан Картер (105,09).

Также в соревнованиях участвовали еще два россиянина. Александр Харламцев занял седьмое место (108,2), но стал чемпионом в молодежном зачете (до 23 лет). Иван Козлов выиграл золото в молодежном зачете в соревнованиях байдарок-одиночек (104,44), а в генеральной классификации он показал 17-й результат.

Среди наших девушек выделилась Марина Новыш, которая в каноэ-одиночках заняла 10-ю строчку в общем зачете.

Слаломист Дмитрий Храмцов
Дмитрий Храмцов.
Фото Федерация гребного слалома России

Нейтральный статус

Чуть больше недели назад Федерация гребного слалома России поделилась важной новостью: спортсменам нашей сборной одобрили нейтральный статус. Его получили те, кто прошел подготовку к открытому чемпионату Океании: Никита Губенко, Иван Козлов, Ксения Крылова, Алсу Миназова, Марина Новыш, Егор Смирнов, Мария Соколова, Дмитрий Храмцов и Александр Харламцев.

Тогда же главный тренер сборной России Максим Образцов заявил, что от соревнований в Австралии будет зависеть, какую линию выберет Международная федерация каноэ (ICF): «Будем надеяться, что соревнования пройдут без каких-либо проблем».

Напомним, что российские представители гребли на байдарках и каноэ выступали в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Алексей Коровашков и Захар Петров в каноэ-двойке финишировали в девяти сотых от бронзы и чуть не принесли медаль в копилку нашей национальной команды.

Захар Петров и&nbsp;Алексей Коровашков. «Ехали за победой. Не повезло с погодой». Драма российских каноистов Коровашкова и Петрова

Важное объединение

В конце прошлого года произошло объединение: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) объединилась с Федерацией гребного слалома России (ФГСР), образовав Федерацию каноэ России.

Президентом организации был избран Евгений Архипов, возглавлявший ВФГБК с 2008 года.

Сборная России по гребле
Читайте также
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
СМИ указали на необходимость Запада разморозить активы РФ для начала переговоров
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
В Великобритании планируют захоронить радиоактивные запасы плутония
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жан-Ив Шетан: "В России мне предложили работу мечты"

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости