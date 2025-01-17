Восемь членов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус
Восемь представителей сборной России по гребному слалому стали обладателями нейтрального статуса, сообщил главный тренер национальной команды Максим Образцов.
С нейтральным статусом спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации каноэ.
«Это Егор Смирнов, Никита Губенко, Иван Козлов, Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов, Алсу Миназова, Мария Соколова и Марина Новыш», — приводит слова Образцова ТАСС.
По словам тренера, получение нейтрального статуса положительно сказалось на атмосфере в сборной.
Источник: ТАСС
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