Сборная России завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по гребному слалому
18:16
Сборная России завоевала две бронзовые награды на чемпионате мира по гребному слалому. Турнир завершился в Испании.
Женская сборная России в составе Марты Харитоновой, Екатерины Перовой и Алсу Миназовой завоевали бронзовые награды в командной гонке байдарок-одиночек. Мужская сборная России в составе Кирилла Сеткина, Дмитрия Храмцова и Павла Котова также заняла третье место в командной гонке каноэ-одиночек.
Олимпийские путевки на Игры в Токио завоевали Миназова и Павел Эйгель в индивидуальных соревнованиях на байдарках-одиночках.
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