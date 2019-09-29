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Сборная России завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по гребному слалому

18:16

Сборная России завоевала две бронзовые награды на чемпионате мира по гребному слалому. Турнир завершился в Испании.

Женская сборная России в составе Марты Харитоновой, Екатерины Перовой и Алсу Миназовой завоевали бронзовые награды в командной гонке байдарок-одиночек. Мужская сборная России в составе Кирилла Сеткина, Дмитрия Храмцова и Павла Котова также заняла третье место в командной гонке каноэ-одиночек.

Олимпийские путевки на Игры в Токио завоевали Миназова и Павел Эйгель в индивидуальных соревнованиях на байдарках-одиночках.

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