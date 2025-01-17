Гребля
Гребной слалом
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребной слалом

Сегодня, 19:25

Российские спортсмены выступят на Открытом чемпионате Океании по гребному слалому

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал, что Открытый чемпионат Океании станет первым за 3 года международным стартом для его подопечных.

Турнир пройдет в австралийском Пенрите с 24 по 26 января,

«На следующей неделе у нас будут первые международные соревнования после почти трехлетнего перерыва.Мы будем выступать на Oceania Open, который будет проходить на олимпийском канале, где в 2000 году проходила Олимпиада. Заявку нашу уже приняли, сейчас мы согласовываем экипировку. На этом же канале в конце 2025 года пройдет чемпионат мира по гребному слалому», — цитирует Образцова ТАСС.

Ранее 8 членов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации каноэ (ICF).

Источник: ТАСС
Читайте также
Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
«Молдовагаз» заявил о признании исторического долга перед «Газпромом» в $709 млн
РФС проводит расследование судей. Новые подробности коррупционного скандала в футболе
В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
В ГД внесли законопроект о сдаче в пяти регионах только двух предметов на ОГЭ
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Призеру ЧМ по скалолазанию Каплиной не дали нейтральный статус
Международный союз современного пятиборья до конца января обсудит вопрос смягчения критериев допуска россиян
Коростелев верит, что российских лыжников допустят на Олимпиаду в Италии
Президент Федерации бадминтона России — о нейтральном статусе: «Если человек спел гимн на чемпионат России — он уже не нейтрален?»
«Человек спел гимн — он уже не нейтрален?» Вид спорта, в котором Россию допустили, а потом снова забанили
Девять российских гимнасток отправили заявки на получение нейтрального статуса
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Восемь членов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости