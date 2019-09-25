Россиянки завоевали бронзу на чемпионате мира по гребному слалому

Россиянки Марта Харитонова, Екатерина Перова и Алсу Миназова завоевали бронзовую медаль в командной гонке байдарок-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому.

Они преодолели дистанцию за 1 минуту 44,19 секунды. Первое место заняли представительницы Великобритании (1.43,96), второе — спортсменки из Чехии (1.44,16).

Ранее в мужская сборная России в составе Кирилла Сеткина, Дмитрия Храмцова и Павла Котова также завоевала бронзу в командной гонке каноэ-одиночек.