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Россиянки завоевали бронзу на чемпионате мира по гребному слалому

13:03

Россиянки Марта Харитонова, Екатерина Перова и Алсу Миназова завоевали бронзовую медаль в командной гонке байдарок-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому.

Они преодолели дистанцию за 1 минуту 44,19 секунды. Первое место заняли представительницы Великобритании (1.43,96), второе — спортсменки из Чехии (1.44,16).

Ранее в мужская сборная России в составе Кирилла Сеткина, Дмитрия Храмцова и Павла Котова также завоевала бронзу в командной гонке каноэ-одиночек.

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