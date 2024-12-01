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Папуш стал первым вице-президентом Федерации каноэ России

Алина Савинова
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Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов сообщил, что экс-глава Федерации гребного слалома России Сергей Папуш избран первым вице-президентом Федерации каноэ России.

«Бывшего главу Федерации гребного слалома России Сергея Папуша избрали первым вице-президентом объединенной федерации», — цитирует Архипова ТАСС.

1 декабря Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ объединилась с Федерацией гребного слалома России. Новая организация получила название «Федерация каноэ России».

Папуш является мастером спорта, а также заслуженным тренером России по гребному слалому. Должность президента Федерации гребного слалома России он занимал с 2009 года. В июне известному воднику исполнилось 70 лет.

Источник: ТАСС
Евгений Архипов
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