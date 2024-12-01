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Сегодня, 19:47

Федерации гребного слалома и гребли на байдарках и каноэ объединились в одну организацию

Алина Савинова
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Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ объединилась с Федерацией гребного слалома России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что объединенная федерация будет носить название «Федерация каноэ России».

Ранее в одну организацию объединились российские федерации водных видов спорта и гимнастические федерации.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял, что объединение спортивных организаций в стране может быть полезным с точки зрения улучшения управляемости.

Источник: ТАСС
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