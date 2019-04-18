16:17 | Двоеборье

Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью ушел в отставку

0
Обсудить

Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью отправлен в отставку. Причиной послежили неудовлетворительные результаты команды на международных соревнованиях в сезоне-2018/19.

Президиум отстранил тренерский штаб сборной во главе с главным тренером Алексеем Барановым от ее руководства и рекомендовал Центру спортивной подготовки, Минспорту РФ не заключать с тренерами и специалистами, входящими в настоящее время в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/2020, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Новый тренерский штаб будет объявлен не позднее 20 мая. 

Все о двоеборье - здесь

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6349832

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ