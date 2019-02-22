Российский двоеборец получил предупреждение за перчатку с фамилией Путина

Российский двоеборец Виталий Иванов на чемпионате мира выступал с перчаткой с фамилией Путина. Фото NRK

Российский двоеборец Виталий Иванов получил предупреждение от Международной федерации лыжных видов спорта за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой было написано "V.V.Putin". Организация усмотрела в этом политический жест.

- В правилах FIS написано, что на турнирах не должно быть никаких политических месседжей, и поэтому мы решили сделать предупреждение и попросили удалить его надпись, - цитирует NRK представителя FIS Лассе Оттесена. - Рекламные надписи, как и политические, не разрешены на экипировке и где-либо еще.

- Он мой президент, мой кумир, поэтому я написал его имя, - пояснил сам Иванов.