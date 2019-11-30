Риибер выиграл второй старт сезона подряд, Яхин 37-й
17:42
Норвежец Ярл Магнус Риибер победил второй раз подряд на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Накануне он также первенствовал в первом старте сезона (К-120+10 км).
Россиянин Эрнест Яхин стал 37-м.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 26.12,7
2. Винценц Гайгер (Германия) — отставание 48,8
3. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 48,9
4. Эспен Бьернстад (Норвегия) — 54,8
5. Йерген Гробак (Норвегия) — 55,0
6. Лукас Грайдерер (Австрия) — 59,4...
37. Эрнест Яхин (Россия) — 5.39,0
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2019-2020/events/2650_187_0/
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