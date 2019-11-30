Риибер выиграл второй старт сезона подряд, Яхин 37-й

Норвежец Ярл Магнус Риибер победил второй раз подряд на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Накануне он также первенствовал в первом старте сезона (К-120+10 км).

Россиянин Эрнест Яхин стал 37-м.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 26.12,7

2. Винценц Гайгер (Германия) — отставание 48,8

3. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 48,9

4. Эспен Бьернстад (Норвегия) — 54,8

5. Йерген Гробак (Норвегия) — 55,0

6. Лукас Грайдерер (Австрия) — 59,4...

37. Эрнест Яхин (Россия) — 5.39,0