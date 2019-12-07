Двоеборье
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Двоеборье

Риибер выиграл этап Кубка мира в Лиллехаммере, Яхин — 36-й

19:27

Норвежец Ярл Магнус Риибер выиграл состязания в личном зачете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, занявший 36-е место.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 25.54,5

2. Йерген Гробак (Норвегия) — отставание 46,4

3. Фабиан Риссле (Германия) — 46,6

4. Винценц Гайгер (Германия) — 46,7

5. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 47,8

6. Илкка Херола (Финляндия) — 53,9...

36. Эрнест Яхин (Россия) — 4.27,4...

49. Александр Пашаев (Россия) — 7.39,0

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир