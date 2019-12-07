Риибер выиграл этап Кубка мира в Лиллехаммере, Яхин — 36-й
19:27
Норвежец Ярл Магнус Риибер выиграл состязания в личном зачете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, занявший 36-е место.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 25.54,5
2. Йерген Гробак (Норвегия) — отставание 46,4
3. Фабиан Риссле (Германия) — 46,6
4. Винценц Гайгер (Германия) — 46,7
5. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 47,8
6. Илкка Херола (Финляндия) — 53,9...
36. Эрнест Яхин (Россия) — 4.27,4...
49. Александр Пашаев (Россия) — 7.39,0
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...