Риибер одержал победу в двоеборье на этапе Кубка мира в Осло

Норвежец Ярл Магнус Риибер стал первым в двоеборье на этапе Кубка мира в Осло. Результат 21-летнего спортсмена составил 26 минут 13,8 секунды.
Второе место занял финн Илкка Херола (отставание - 0,2 секунды), третье - норежец Эспен Бьернстад (7,8).
Двоеборье
Осло (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-90 + 10 км
1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) - 26.13,8
2. Илкка Херола (Финляндия) - отставание 0,2
3. Эспен Бьернстад (Норвегия) - 7,8
4. Мануэль Файсст (Германия) - 12,3
5. Акито Ватабе (Япония) - 18,0
6. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) - 21,5
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