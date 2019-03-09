Риибер одержал победу в двоеборье на этапе Кубка мира в Осло

Норвежец Ярл Магнус Риибер стал первым в двоеборье на этапе Кубка мира в Осло. Результат 21-летнего спортсмена составил 26 минут 13,8 секунды.

Второе место занял финн Илкка Херола (отставание - 0,2 секунды), третье - норежец Эспен Бьернстад (7,8).

Двоеборье

Осло (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-90 + 10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) - 26.13,8

2. Илкка Херола (Финляндия) - отставание 0,2

3. Эспен Бьернстад (Норвегия) - 7,8

4. Мануэль Файсст (Германия) - 12,3

5. Акито Ватабе (Япония) - 18,0

6. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) - 21,5

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